Сиявуш Новрузов: В составе ожидаются значительные изменения

"Обращение депутатов от партии "Ени Азербайджан" к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по поводу роспуска Милли Меджлиса вполне конституционно".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель исполнительного секретаря партии, председатель парламентского комитета Сиявуш Новрузов, комментируя претензии оппозиции.

По его словам, у оппозиционеров короткая память: "Они, очевидно, забыли, что последний пункт принятого ими на последнем заседании документа касается проведения внеочередных парламентских выборов. Они думали, что власти не примут во внимание это и станут всячески избегать выборов. Их заявление не имеет к нам никакого отношения. Азербайджан проводит независимую политику и не примыкает к какому-бы то ни было блоку. Проводимая политика соответствует волеизъявлению народа".

Официальный представитель правящей партии отметил, что изменение состава Милли Меджлиса будет зависеть от избирателей: "Для участия на выборах нет никаких возрастных ограничений. В составе ожидаются значительные изменения, но все опять-таки будет зависеть от избирателей".