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Сиявуш Новрузов: Рассмотрение законопроекта по восстановлению Агдеринского района - историческое событие

Сиявуш Новрузов: Рассмотрение законопроекта по восстановлению Агдеринского района - историческое событие Рассмотрение законопроекта по восстановлению Агдеринского района - историческое событие.
Милли Меджлис
27 ноября 2023 г. 12:07
Сиявуш Новрузов: Рассмотрение законопроекта по восстановлению Агдеринского района - историческое событие

Рассмотрение законопроекта по восстановлению Агдеринского района - историческое событие.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов заявил в ходе обсуждения в комитете законопроекта "О создании Агдеринского района Азербайджанской Республики".

Депутат назвал освобождение земель от оккупации достижением народа и государства, а восстановление Агдеринского района - торжеством исторической справедливости: "Строительные работы на освобожденных территориях продолжаются ускоренными темпами. К 2026 году на родные земли вернутся более 150 тыс. человек".

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Версия на азербайджанском языке Siyavuş Novruzov: "Ağdərə rayonunun yaradılması ilə bağlı layihənin müzakirəsi tarixi hadisədir"

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