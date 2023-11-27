Сиявуш Новрузов: Рассмотрение законопроекта по восстановлению Агдеринского района - историческое событие

Рассмотрение законопроекта по восстановлению Агдеринского района - историческое событие.

Рассмотрение законопроекта по восстановлению Агдеринского района - историческое событие.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов заявил в ходе обсуждения в комитете законопроекта "О создании Агдеринского района Азербайджанской Республики".

Депутат назвал освобождение земель от оккупации достижением народа и государства, а восстановление Агдеринского района - торжеством исторической справедливости: "Строительные работы на освобожденных территориях продолжаются ускоренными темпами. К 2026 году на родные земли вернутся более 150 тыс. человек".