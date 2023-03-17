Сиявуш Новрузов: Работа по сохранению кадров очень важна

Работа по сохранению кадров очень важна.

Работа по сохранению кадров очень важна.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов сказал во время обсуждения отчета правительства на пленарном заседании парламента.

По его словам, люди, проработавшие долгое время и имеющие достаточный опыт работы в каком-либо учреждении, увольняются сразу же после вступления в должность нового начальника:

"Опытного сотрудника увольняют только потому, что пост руководителя занял новый человек. Но ведь этот сотрудник не предавал свою страну и не занимался взяточничеством. Разве это преступление - работать с бывшим министром или руководителем? Если того уволили за какие-то хищения или преступления, это уже другой вопрос. Опытный работник, многие годы проработавший на одной работе, ожидает повышения по карьерной лестнице, а новый начальник его увольняет. Работа по сохранению кадров очень важна".