О нас

Сиявуш Новрузов предложил повысить зарплату саперам

Сиявуш Новрузов предложил повысить зарплату саперам Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов призвал увеличить заработную плату саперов, занимающихся разминированием освобожденных территорий.
Милли Меджлис
4 ноября 2023 г. 12:45
Сиявуш Новрузов предложил повысить зарплату саперам

Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов призвал увеличить заработную плату саперов, занимающихся разминированием освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом депутат заявил на общественных слушаниях в Милли Меджлисе, посвященных вопросам борьбы с минной угрозой.

"Трудовой стаж саперов, занимающихся разминированием, должен исчисляться иначе. Необходимо повысить их заработную плату", - сказал он.

По его словам, саперы работают не сидя в кабинетах, а выполняют опасную работу. "Они не уверены, вернутся ли они домой с работы. В связи с этим я предлагаю повысить им зарплату", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Siyavuş Novruzov minaaxtaranların maaşının artırılmasını təklif edib

Самое важное

В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
ФотоВ Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
4 ноября 2023 г. 11:20
Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
В Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
ФотоВ Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 11:30
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
3 ноября 2023 г. 10:46
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
3 ноября 2023 г. 10:45
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 08:05
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
2 ноября 2023 г. 14:20
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
2 ноября 2023 г. 14:08
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
1 ноября 2023 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi