Сиявуш Новрузов предложил повысить зарплату саперам

Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов призвал увеличить заработную плату саперов, занимающихся разминированием освобожденных территорий.
Как сообщает Report, об этом депутат заявил на общественных слушаниях в Милли Меджлисе, посвященных вопросам борьбы с минной угрозой.
"Трудовой стаж саперов, занимающихся разминированием, должен исчисляться иначе. Необходимо повысить их заработную плату", - сказал он.
По его словам, саперы работают не сидя в кабинетах, а выполняют опасную работу. "Они не уверены, вернутся ли они домой с работы. В связи с этим я предлагаю повысить им зарплату", - сказал он.