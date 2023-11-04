Сиявуш Новрузов предложил повысить зарплату саперам

Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов призвал увеличить заработную плату саперов, занимающихся разминированием освобожденных территорий.

Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов призвал увеличить заработную плату саперов, занимающихся разминированием освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом депутат заявил на общественных слушаниях в Милли Меджлисе, посвященных вопросам борьбы с минной угрозой.

"Трудовой стаж саперов, занимающихся разминированием, должен исчисляться иначе. Необходимо повысить их заработную плату", - сказал он.

По его словам, саперы работают не сидя в кабинетах, а выполняют опасную работу. "Они не уверены, вернутся ли они домой с работы. В связи с этим я предлагаю повысить им зарплату", - сказал он.