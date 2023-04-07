Сиявуш Новрузов: Получающие деньги от Ирана и Армении распространяют ложную информацию об Азербайджане

Получающие деньги от Ирана и Армении распространяют за рубежом ложную информацию об Азербайджане.

Получающие деньги от Ирана и Армении распространяют за рубежом ложную информацию об Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов во время обсуждения предложенных изменений в законопроект "Об информации, информатизации и защите информации".

Депутат сказал, что каждый день становится свидетелем дезинформации.

По его словам, мир управляется на основе информации: "Многие войны начинаются именно с информационной войны. Защита, сохранение и передача информации - актуальный вопрос на сегодняшний день. Каждый день мы сталкиваемся с фейковой информацией о нашей стране. Люди, живущие за границей, распространяют ложную информацию. Эти случаи необходимо пресечь. В рамках закона должны быть приняты превентивные меры".