Сиявуш Новрузов: Нужно было поблагодарить Эльмана Рустамова

Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, объявляя о решении парламента об освобождении Эльмана Рустамова от членства в правлении Центрального банка, должен был сказать и слова бл

Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, объявляя о решении парламента об освобождении Эльмана Рустамова от членства в правлении Центрального банка, должен был сказать и слова благодарности в его адрес. Поскольку Э.Рустамов долгое время возглавлял банковский сектор страны.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

В своем выступлении депутат коснулся также кредитов в Азербайджане, заявив, что ставки по кредитам должны быть однозначными: "Надеюсь, что новое руководство ЦБА будет успешно осуществлять денежно-кредитную политику страны".