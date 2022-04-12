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Сиявуш Новрузов: Нужно было поблагодарить Эльмана Рустамова

Сиявуш Новрузов: Нужно было поблагодарить Эльмана Рустамова Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, объявляя о решении парламента об освобождении Эльмана Рустамова от членства в правлении Центрального банка, должен был сказать и слова бл
Милли Меджлис
12 апреля 2022 г. 12:08
Сиявуш Новрузов: Нужно было поблагодарить Эльмана Рустамова

Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, объявляя о решении парламента об освобождении Эльмана Рустамова от членства в правлении Центрального банка, должен был сказать и слова благодарности в его адрес. Поскольку Э.Рустамов долгое время возглавлял банковский сектор страны.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

В своем выступлении депутат коснулся также кредитов в Азербайджане, заявив, что ставки по кредитам должны быть однозначными: "Надеюсь, что новое руководство ЦБА будет успешно осуществлять денежно-кредитную политику страны".

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Версия на азербайджанском языке Siyavuş Novruzov: “Elman Rüstəmova təşəkkür etmək lazım idi”

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