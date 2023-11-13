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Сиявуш Новрузов: Необходимо усилить контроль за средствами, выделяемыми из бюджета муниципалитетам

Сиявуш Новрузов: Необходимо усилить контроль за средствами, выделяемыми из бюджета муниципалитетам Увеличен объем субсидий и субвенций, предоставляемых муниципалитетам в государственном бюджете на 2024 год.
Милли Меджлис
13 ноября 2023 г. 16:42
Сиявуш Новрузов: Необходимо усилить контроль за средствами, выделяемыми из бюджета муниципалитетам

Увеличен объем субсидий и субвенций, предоставляемых муниципалитетам в государственном бюджете на 2024 год.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов сказал в ходе обсуждения законопроекта “О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год” на пленарном заседании парламента.

По его словам, необходимо контролировать, тратятся ли эти средства на какие-то социальные проекты, строится ли что-то и приносит ли доход.

"Президент несколько раз поручал зарегистрировать дома без документов. Число незарегистрированных домов достигает миллиона. В то время как налоги, коммунальные платежи, собранные при регистрации такого большого количества домов, будут поступать в государственный бюджет", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Siyavuş Novruzov: "Büdcədən bələdiyyələrə ayrılan vəsaitə nəzarət gücləndirilməlidir"

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