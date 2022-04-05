Сиявуш Новрузов: Кладбища все еще не переданы муниципалитетам

Имеется решение Кабинета министров о передаче кладбищ муниципалитетам, однако оно все еще не исполнено.

Имеется решение Кабинета министров о передаче кладбищ муниципалитетам, однако оно все еще не исполнено.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал председатель комитета по региональным вопросам ММ Сиявуш Новрузов.

По его словам, если эти кладбища будут переданы муниципалитетам, в Азербайджане станет возможным создать образцовые кладбища.

Напомним, что Кабинет министров Азербайджана в декабре 2018 года внес изменения в правила устройства и содержания кладбищ. Согласно изменениям, управление кладбищами передается местным муниципалитетам.