Сиявуш Новрузов: Азербайджанский народ счастлив, что у него есть общенациональный лидер Гейдар Алиев

Не каждому народу суждено иметь общенационального лидера. Азербайджанский народ счастлив, что у него есть такой общенациональный лидер, как Гейдар Алиев. Будущие поколения еще долгие годы будут вспоминать заслуги общенационального лидера перед азербайджан

"Не каждому народу суждено иметь общенационального лидера. Азербайджанский народ счастлив, что у него есть такой общенациональный лидер, как Гейдар Алиев. Будущие поколения еще долгие годы будут вспоминать заслуги общенационального лидера перед азербайджанским народом".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Сиявуш Новрузов во время выступления в парламенте на специальном заседании, посвященном 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что Гейдар Алиев был уникальной личностью, который доказал всему миру, что независимо от должности, времени, истории, возраста можно служить своему народу:

"Гейдара Алиева сравнивают с отдельными историческими личностями. Например, когда Ататюрк пришел к власти, у него было 100 генералов. Когда Гейдар Алиев пришел к власти, казна была опустошена. В Азербайджане отдельные политические партии имели свои батальоны, частные войска. В 1992 году в Нахчыване хотели физически уничтожить Гейдара Алиева. Если бы Гейдар Алиев вовремя пришел к власти, Азербайджан не испытал бы столько проблем. Я счастлив, что всегда был полномочным представителем Гейдара Алиева".