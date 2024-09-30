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Сформированы комитеты Милли Меджлиса VII созыва

Сформированы комитеты Милли Меджлиса VII созыва Сформированы комитеты Милли Меджлиса VII созыва.
Милли Меджлис
30 сентября 2024 г. 13:26
Сформированы комитеты Милли Меджлиса VII созыва

Сформированы комитеты Милли Меджлиса VII созыва.

Как сообщает Report, вопросы формирования комитетов были включены в повестку сегодняшнего первого заседания осенней сессии парламента.

На собрании был утвержден состав 15 комитетов парламента.

Отметим, что на прошедшем 23 сентября первом пленарном заседании Милли Меджлиса VII созыва были избраны председатели парламентских комитетов.

Али Гусейнли был избран председателем комитета по правовой политике и государственному строительству. Арзу Нагиев возглавил комитет по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, Захид Орудж - комитет по правам человека.

Садиг Гурбанов был избран председателем комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии, Тахир Рзаев – комитета по аграрной политике, Муса Гулиев – комитета по труду и социальной политике, Самед Сеидов – комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, Ахлиман Амирасланов – комитета по здравоохранению, Хиджран Гусейнова – комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Азер Амирасланов возглавил комитет экономической политики, промышленности и предпринимательства, Сиявуш Новрузов - по региональным вопросам, Фазиль Мустафа – по общественным объединениям и религиозным учреждениям, Шахин Исмаилов – комитета молодежи и спорта. В свою очередь Анар Искендеров впервые избран председателем комитета по науке и образованию, Полад Бюльбюльоглу - комитета по культуре.

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Версия на азербайджанском языке VII çağırış Milli Məclisin komitələri formalaşdırılıb

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