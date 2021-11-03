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Семьи шехидов и ветераны Отечественной войны получат налоговые льготы

Семьи шехидов и ветераны Отечественной войны получат налоговые льготы Материальная помощь в размере до 10 тысяч манатов, оказанная семьям шехидов Отечественной войны, военнослужащим и гражданским лицам, инвалидность которых установлена в результате военных операций, будет освобождена от подоходного налога.
Милли Меджлис
3 ноября 2021 г. 11:56
Семьи шехидов и ветераны Отечественной войны получат налоговые льготы

Материальная помощь в размере до 10 тысяч манатов, оказанная семьям шехидов Отечественной войны, военнослужащим и гражданским лицам, получившим инвалидность вследствие военных операций, будет освобождена от подоходного налога.

Как передает Report, в связи с этим в Налоговый кодекс Азербайджана предлагается внести поправку.

Другой предлагаемой поправкой в Налоговый кодекс, банки и кредитные организации освобождаются от уплаты налогов на доход при списании кредитов шехидов или раненых в Отечественной войне.

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Версия на английском языке Families of martyrs & veterans of Azerbaijan’s Patriotic War to get tax incentives
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələri və qazilərlə bağlı vergi güzəştləri tətbiq olunur

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