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Секретарь Бюро парламента Турции: Мы всегда будем рядом с Азербайджаном

Секретарь Бюро парламента Турции: Мы всегда будем рядом с Азербайджаном "Турция всегда будет рядом с Азербайджаном, это неизменная государственная политика".
Милли Меджлис
16 мая 2023 г. 14:48
Секретарь Бюро парламента Турции: Мы всегда будем рядом с Азербайджаном

"Турция всегда будет рядом с Азербайджаном, это неизменная государственная политика".

Как сообщает Report, об этом секретарь Бюро Великого Национального собрания Турции Байрам Озчелик заявил 16 мая на специальном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

По его словам, между Азербайджаном и Турцией сохраняется непоколебимая солидарность: "Именно Азербайджанское государство и народ пришли на помощь при землетрясении. Это мы никогда не забудем”.

Б.Озчелик отметил, что без Гейдара Алиева этот период был бы трудным для стран региона: “Великий лидер был важной фигурой не только для Азербайджана, но и для Турции. Сегодня в разных городах Турции есть улицы и школы, названные в его честь. Это яркий пример уважения к Гейдару Алиеву. Турция всегда будет рядом с Азербайджаном. Это неизменная государственная политика”.

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Версия на английском языке Turkish Parliament Bureau Secretary: Türkiye will always stand by Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyə parlamentinin Büro katibi: "Hər zaman Azərbaycanın yanında olacağıq və bu, dəyişilməz dövlət siyasətidir"

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