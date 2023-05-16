Секретарь Бюро парламента Турции: Мы всегда будем рядом с Азербайджаном

"Турция всегда будет рядом с Азербайджаном, это неизменная государственная политика".

"Турция всегда будет рядом с Азербайджаном, это неизменная государственная политика".

Как сообщает Report, об этом секретарь Бюро Великого Национального собрания Турции Байрам Озчелик заявил 16 мая на специальном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

По его словам, между Азербайджаном и Турцией сохраняется непоколебимая солидарность: "Именно Азербайджанское государство и народ пришли на помощь при землетрясении. Это мы никогда не забудем”.

Б.Озчелик отметил, что без Гейдара Алиева этот период был бы трудным для стран региона: “Великий лидер был важной фигурой не только для Азербайджана, но и для Турции. Сегодня в разных городах Турции есть улицы и школы, названные в его честь. Это яркий пример уважения к Гейдару Алиеву. Турция всегда будет рядом с Азербайджаном. Это неизменная государственная политика”.