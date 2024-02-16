Милли Меджлис одобрил назначение Али Асадова премьер-министром Азербайджана

Милли Меджлис одобрил назначение Али Асадова премьер-министром Азербайджана.

Милли Меджлис одобрил назначение Али Асадова премьер-министром Азербайджана.

Как сообщает Report, вопрос о его назначении был вынесен на голосование и принят.

10:09

Сегодня в Милли Меджлисе рассмотрят вопрос о назначении Али Асадова премьер-министром Азербайджана.

Как сообщает Report, вопрос включен в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

Отметим, что 14 февраля Кабинет министров Азербайджана ушел в отставку. Согласно статье 116 Конституции, в день вступления в должность и начала исполнения своих полномочий вновь избранного президента Азербайджанской Республики Кабинет министров подает в отставку.