Сегодня в Милли Меджлисе продолжится обсуждение госбюджета на будущий год

09:12

Сегодня в Милли Меджлисе продолжится обсуждение документов, входящих в пакет госбюджета на будущий год.

Как сообщает Report, проект будет рассмотрен сначала на совместном заседании комитетов парламента по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и дисциплинарной комиссии.

Сегодня также состоится совместное заседание комитетов законодательного органа по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии. На заседании будет обсужден проект госбюджета на будущий год.

Документы, входящие в пакет госбюджета на будущий год, будут обсуждены на пленарных заседаниях Милли Меджлиса 16-18 ноября.