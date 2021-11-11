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Сегодня в Милли Меджлисе продолжится обсуждение госбюджета на будущий год

Сегодня в Милли Меджлисе продолжится обсуждение госбюджета на будущий год 09:12
Милли Меджлис
11 ноября 2021 г. 09:28
Сегодня в Милли Меджлисе продолжится обсуждение госбюджета на будущий год
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Сегодня в Милли Меджлисе продолжится обсуждение документов, входящих в пакет госбюджета на будущий год.

Как сообщает Report, проект будет рассмотрен сначала на совместном заседании комитетов парламента по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и дисциплинарной комиссии.

Сегодня также состоится совместное заседание комитетов законодательного органа по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии. На заседании будет обсужден проект госбюджета на будущий год.

Документы, входящие в пакет госбюджета на будущий год, будут обсуждены на пленарных заседаниях Милли Меджлиса 16-18 ноября.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament continues to discuss next year's state budget
Версия на азербайджанском языке Bu gün Milli Məclisdə gələn ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsi davam etdiriləcək

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