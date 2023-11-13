Сегодня в Милли Меджлисе обсудят госбюджет на следующий год

Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса начинается обсуждение госбюджета на 2024 год.

Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса начинается обсуждение госбюджета на 2024 год.

Как сообщает Report, депутаты будут обсуждать бюджетный пакет три дня подряд - 13, 14 и 15 ноября.

На повестке заседаний 14 вопросов:

1. Законопроект "О государственном бюджете Азербайджана на 2024 год" (первое чтение).

2. Законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год" (первое чтение).

3. Законопроект "О бюджете фонда страхования от безработицы на 2024 год" (первое чтение).

4. Законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджане на 2024 год" (первое чтение).

5. Законопроект "О критерии нуждаемости в Азербайджане в 2024 году" (первое чтение).

6. Законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс Азербайджана (первое чтение).

7. Законопроект о внесении изменения в Гражданский кодекс Азербайджана (первое чтение).

8. Законопроект о внесении изменения в закон "О безналичных расчетах" (первое чтение).

9. Законопроект о внесении изменения в закон "О страховой деятельности" (первое чтение).

10. Законопроект о внесении изменения в закон "О банках" (первое чтение).

11. Законопроект о внесении изменения в закон "О социальном страховании" (первое чтение).

12. Законопроект о внесении изменения в закон "О таможенном тарифе" (первое чтение).

13. Проект решения Милли Меджлиса о смете расходов Милли Меджлиса на 2024 год.

14. Проект решения Милли Меджлиса о смете расходов Счетной палаты на 2024 год.