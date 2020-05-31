Наверх

Сегодня состоится последнее заседание весенней сессии парламента

Сегодня состоится последнее заседание весенней сессии парламента

Сегодня состоится последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством Сахибы Гафаровой вошли 12 вопросов.

В ходе заседания обсудят поправки в законы "Об утверждении преференциального торгового соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики", об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о взаимном выделении земельных участков для размещения посольства Азербайджанской Республики в Туркменистане и посольства Туркменистана в Азербайджанской Республике", "О госпошлине", "О продуктах питания", "Об адресной государственной социальной помощи" и изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!