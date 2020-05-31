Сегодня состоится последнее заседание весенней сессии парламента

Сегодня состоится последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством Сахибы Гафаровой вошли 12 вопросов.

В ходе заседания обсудят поправки в законы "Об утверждении преференциального торгового соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики", об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о взаимном выделении земельных участков для размещения посольства Азербайджанской Республики в Туркменистане и посольства Туркменистана в Азербайджанской Республике", "О госпошлине", "О продуктах питания", "Об адресной государственной социальной помощи" и изменения в Кодекс об административных правонарушениях.