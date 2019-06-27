​Сегодня состоится пленарное заседание Милли Меджлиса

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Сегодня состоится очередное пленарное заседание внеочередной сессии парламента Азербайджана.

Как сообщает Report, повестка заседания включает 49 вопросов.

На заседании будут обсуждены законопроекты "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2018 год" (третье чтение), "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год" (первое чтение), "О бюджете на 2019 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту" (первое чтение).

Кроме того, в повестку заседания включены поправки к законам "О судах и судьях", "О трудовых пенсиях", "О государственной пошлине", "О дорожном движении", в том числе в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс административных проступков, Гражданский, Гражданско-процессуальный, Миграционный, Налоговый и Водный кодексы. Депутаты также обсудят законопроект "О ломбардах" (первое чтение).

Пленарное заседание продолжится 28 июня.