Сегодня состоится первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

Сегодня состоится первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Сегодня состоится первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку дня включено 18 вопросов:

1. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о плане законодательной работы осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 2023 года;

2. Законопроект об утверждении Соглашения между Азербайджанской Республикой и Словацкой Республикой об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от налога;

3. Законопроект об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о сотрудничестве в оборонной сфере;

4. Законопроект об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Секретариатом Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (Секретариат ТюркПА) о размещении;

5. Законопроект об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о создании азербайджано-узбекского инвестиционного фонда;

6. Законопроект о присоединении к Одиннадцатому дополнительному протоколу Всемирного почтового союза;

7. Законопроект о присоединении к Третьему дополнительному протоколу Общего регламента Всемирного почтового союза;

8. Законопроект о присоединении ко Всеобщей почтовой конвенции и Заключительному протоколу Всемирной почтовой конвенции;

9. Законопроект о присоединении к Соглашению о почтовых платежных услугах и Заключительному протоколу Соглашения о почтовых платежных услугах;

10. Законопроект о присоединении к Протоколу о внесении изменений в Конвенцию о преступлениях и некоторых иных деяниях, совершенных на борту воздушного судна;

11. Законопроект об утверждении Документа 1986 года о внесении изменений в Устав Международной организации труда;

12. Законопроект об утверждении Кодекса о конкуренции Азербайджанской Республики (первое чтение);

13. Проект Закона "Об энергетике" (первое чтение);

14. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" (первое чтение);

15. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс об административных проступках, законы Азербайджанской Республики "О нотариате" и "Об административном производстве" (первое чтение);

16. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О полиции" (первое чтение);

17. Законопроект о внесении изменений в Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики, утвержденный Законом Азербайджанской Республики от 29 июня 2001 года номер 168-IIQ (первое чтение);

18. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О профессиональном образовании" (первое чтение).