О нас

Сегодня состоится первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

Сегодня состоится первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Сегодня состоится первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
2 октября 2023 г. 07:47
Сегодня состоится первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

Сегодня состоится первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку дня включено 18 вопросов:

1. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о плане законодательной работы осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 2023 года;

2. Законопроект об утверждении Соглашения между Азербайджанской Республикой и Словацкой Республикой об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от налога;

3. Законопроект об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о сотрудничестве в оборонной сфере;

4. Законопроект об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Секретариатом Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (Секретариат ТюркПА) о размещении;

5. Законопроект об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о создании азербайджано-узбекского инвестиционного фонда;

6. Законопроект о присоединении к Одиннадцатому дополнительному протоколу Всемирного почтового союза;

7. Законопроект о присоединении к Третьему дополнительному протоколу Общего регламента Всемирного почтового союза;

8. Законопроект о присоединении ко Всеобщей почтовой конвенции и Заключительному протоколу Всемирной почтовой конвенции;

9. Законопроект о присоединении к Соглашению о почтовых платежных услугах и Заключительному протоколу Соглашения о почтовых платежных услугах;

10. Законопроект о присоединении к Протоколу о внесении изменений в Конвенцию о преступлениях и некоторых иных деяниях, совершенных на борту воздушного судна;

11. Законопроект об утверждении Документа 1986 года о внесении изменений в Устав Международной организации труда;

12. Законопроект об утверждении Кодекса о конкуренции Азербайджанской Республики (первое чтение);

13. Проект Закона "Об энергетике" (первое чтение);

14. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" (первое чтение);

15. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс об административных проступках, законы Азербайджанской Республики "О нотариате" и "Об административном производстве" (первое чтение);

16. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О полиции" (первое чтение);

17. Законопроект о внесении изменений в Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики, утвержденный Законом Азербайджанской Республики от 29 июня 2001 года номер 168-IIQ (первое чтение);

18. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О профессиональном образовании" (первое чтение).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün Milli Məclisin payız sessiyası başlayır

Экслюзивные новости

Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi