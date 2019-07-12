Сегодня пройдет последнее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

Последнее пленарное заседание внеочередной сессии парламента Азербайджана состоится сегодня.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 28 вопросов.

Это поправки в законы "О нотариате", "О государственной пошлине", "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2019 год", "О трудовых пенсиях", "О судах и судьях" и другие, в том числе в Кодекс административных проступков и Налоговый кодекс. Большинство законопроектов будут обсуждаться во 2 и 3 чтениях.

В завершении заседания прозвучит Государственный гимн Азербайджана, после чего депутаты уйдут на каникулы. Члены парламента будут находится на отдыхе с 15 июля по 30 августа.

Согласно закону "О статусе депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", за время отпуска депутатам для лечения и отдыха выплачивается пособие в размере двухмесячной зарплаты.

В соответствии с внутренним уставом Милли Меджлиса, если в период каникул созывается внеочередная сессия законодательного органа, то отпуск парламентариев приостанавливается на период внеочередной сессии, и депутаты отзываются из отпуска.

Напомним, что весенняя сессия Милли Меджлиса началась 1 февраля и продолжалась до 31 мая. В июне-июле была созвана внеочередная сессия законодательного органа. В рамках внеочередной сессии было проведено 5 пленарных заседаний.