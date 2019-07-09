Сегодня пройдет пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

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Сегодня пройдет очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 38 вопросов.

Это проекты поправок в законы "О судах и судьях", "О государственной пошлине", "О трудовых пенсиях", "О дорожном движении", "О государственных закупках", а также изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы и в Кодекс об административных проступках. Проекты поправок будут обсуждаться во втором и третьем чтениях.

Кроме того, депутаты также рассмотрят законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год".