Сегодня последний день для представления госбюджета Азербайджана на 2022 год в парламент

Сегодня последний день для представления госбюджета Азербайджана на 2022 год в парламент

Сегодня истекает отведенный законодательством срок для представления в Милли Меджлис Азербайджана проекта закона "О государственном бюджете на 2022 год" вместе с прилагаемыми к нему другими документами.

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Сегодня истекает отведенный законодательством срок для представления в Милли Меджлис Азербайджана проекта закона "О государственном бюджете на 2022 год" вместе с прилагаемыми к нему другими документами. Как сообщает Report, согласно статье 13 закона "О бюджетной системе" (представление в Милли Меджлис документов о государственном бюджете на очередной бюджетный год), проект закона "О государственном бюджете на очередной бюджетный год" вместе с прилагаемыми к нему другими документами вносится на обсуждение и утверждение Милли Меджлиса не позднее 15 октября текущего года в соответствии с пунктом 2 статьи 109 Конституции. Госбюджет на очередной бюджетный год утверждается в Милли Меджлисе не позднее 20 декабря текущего года. Подпишитесь на наш Telegram канал