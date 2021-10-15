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Сегодня последний день для представления госбюджета Азербайджана на 2022 год в парламент

Сегодня последний день для представления госбюджета Азербайджана на 2022 год в парламент Сегодня истекает отведенный законодательством срок для представления в Милли Меджлис Азербайджана проекта закона "О государственном бюджете на 2022 год" вместе с прилагаемыми к нему другими документами.
Милли Меджлис
15 октября 2021 г. 10:24
Сегодня последний день для представления госбюджета Азербайджана на 2022 год в парламент

Сегодня истекает отведенный законодательством срок для представления в Милли Меджлис Азербайджана проекта закона "О государственном бюджете на 2022 год" вместе с прилагаемыми к нему другими документами.

Как сообщает Report, согласно статье 13 закона "О бюджетной системе" (представление в Милли Меджлис документов о государственном бюджете на очередной бюджетный год), проект закона "О государственном бюджете на очередной бюджетный год" вместе с прилагаемыми к нему другими документами вносится на обсуждение и утверждение Милли Меджлиса не позднее 15 октября текущего года в соответствии с пунктом 2 статьи 109 Конституции.

Госбюджет на очередной бюджетный год утверждается в Милли Меджлисе не позднее 20 декабря текущего года.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün gələn ilin dövlət büdcəsinin parlamentə təqdim edilməsi müddəti başa çatır

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