Сегодня начинается внеочередная сессия Милли Меджлиса

Сегодня состоится первое пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Сегодня состоится первое пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, на повестке заседания будет стоять вопрос лишения неприкосновенности депутата Милли Меджлиса Эльданиза Адиль оглу Салимова.

Отметим, что 53 депутата Милли Меджлиса обратились к спикеру Сахибе Гафаровой с просьбой созвать внеочередную сессию законодательного органа. 3 августа спикер подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Отметим, что депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз избил сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.