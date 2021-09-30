Сегодня начинается осенняя сессия Милли Меджлиса Азербайджана

С сегодняшнего дня начинается осенняя сессия Милли Меджлиса Азербайджана.

С сегодняшнего дня начинается осенняя сессия Милли Меджлиса Азербайджана.

Как передает Report, в первый день сессии будут обсуждены 15 вопросов.

Ожидается, что депутаты примут заявление в связи с годовщиной начала Отечественной войны.

Также будет рассмотрен законопроект об утверждении меморандума в связи с учениями ВС Азербайджана и Войск специального назначения Турции.

Кроме того, парламентарии обсудят поправки в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, в законы "О таможенном тарифе", "Об увековечивании имен шехидов и предоставлении льгот для семей шехидов", "О социальной защите потерявших родителей детей и детей, лишенных родительской опеки", "О государственной пошлине", "О валютном регулировании", "О кредитных союзах", "О банках", "О почте", "О бухгалтерском учете", "О страховой деятельности", "О небанковских кредитных организациях", "Об инвестиционных фондах", "О рынке ценных бумаг", "О кредитных бюро", "Об охране здоровья населения", "О банкротстве", "О театрах и театральной деятельности", "О занятости" и других.

Отметим, что осенняя сессия парламента продлится до 30 декабря.