Началась Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, Ильхам Алиев участвует в мероприятии

Сегодня начинает работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения на тему "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития в мире".

Началась Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения.

Как передает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в конференции.

10:19

Азербайджан принимает еще одно грандиозное международное мероприятие.

Как сообщает Report, сегодня начинает работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения на тему "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития в мире".

Ожидается, что в конференции примут участие парламентские делегации из более чем 40 стран мира, а также представители 9 международных парламентских организаций.

В ходе трехдневного мероприятия будут утверждены правила работы Парламентской сети Движения неприсоединения, официальный логотип и флаг организации, принята Бакинская декларация, избраны председатель и его заместители.

Также запланированы встречи руководителей делегаций с официальными лицами страны.

Участники посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана, в том числе культурную столицу – город Шуша, ознакомятся с ходом проводимых в регионе работ по строительству и благоустройству.