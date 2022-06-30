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Началась Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, Ильхам Алиев участвует в мероприятии

Началась Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, Ильхам Алиев участвует в мероприятии Сегодня начинает работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения на тему "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития в мире".
Милли Меджлис
30 июня 2022 г. 11:04
Началась Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, Ильхам Алиев участвует в мероприятии

Началась Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения.

Как передает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в конференции.

10:19

Азербайджан принимает еще одно грандиозное международное мероприятие.

Как сообщает Report, сегодня начинает работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения на тему "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития в мире".

Ожидается, что в конференции примут участие парламентские делегации из более чем 40 стран мира, а также представители 9 международных парламентских организаций.

В ходе трехдневного мероприятия будут утверждены правила работы Парламентской сети Движения неприсоединения, официальный логотип и флаг организации, принята Бакинская декларация, избраны председатель и его заместители.

Также запланированы встречи руководителей делегаций с официальными лицами страны.

Участники посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана, в том числе культурную столицу – город Шуша, ознакомятся с ходом проводимых в регионе работ по строительству и благоустройству.

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Версия на азербайджанском языке Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı konfransı başlayıb, İlham Əliyev konfransda iştirak edib - YENİLƏNİB-2
Версия на английском языке Baku Conference of Non-Aligned Movement Parliamentary Network kicks off

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