Сегодня на пленарных заседаниях ММ начинается обсуждение бюджета 2022 года

Сегодня состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, на ней в первом чтении будут обсуждены законопроекты, включенные в пакет госбюджета на 2022 год, и поправки к другим законам.
Всего в повестку трехдневного заседания (16, 17 и 18 ноября) было включено 24 вопроса.
Это законопроекты "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" (первое чтение), "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год" (первое чтение) и др.