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Сегодня на пленарных заседаниях ММ начинается обсуждение бюджета 2022 года

Сегодня на пленарных заседаниях ММ начинается обсуждение бюджета 2022 года Сегодня состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
16 ноября 2021 г. 08:22
Сегодня на пленарных заседаниях ММ начинается обсуждение бюджета 2022 года

Сегодня состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, на ней в первом чтении будут обсуждены законопроекты, включенные в пакет госбюджета на 2022 год, и поправки к другим законам.

Всего в повестку трехдневного заседания (16, 17 и 18 ноября) было включено 24 вопроса.

Это законопроекты "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" (первое чтение), "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год" (первое чтение) и др.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən Milli Məclisin plenar iclaslarında gələn ilin büdcəsinin müzakirəsi başlayır

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