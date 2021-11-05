Сегодня Милли Меджлис обсудит Акт об амнистии

Сегодня на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса будет обсужден законопроект "Об объявлении амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы".

Сегодня на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса будет обсужден законопроект "Об объявлении амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы".

Как передает Report, Акт об амнистии, подготовленный по случаю Дня Победы, станет самым масштабным по числу лиц, которых она коснется, по охвату преступлений и наказаний.

Предположительно под амнистию подпадут более 16 тысяч осужденных.

Согласно документу, акт об амнистии будет применен к категориям лиц, указанным ниже:

- лицам, участвовавшим в Отечественной войне и боях за территориальную целостность Азербайджана, а также близким родственникам лиц, погибших и пропавших без вести в ходе боевых действий;

- лицам, награжденным орденами и медалями за участие в Отечественной войне и других боевых операциях за территориальную целостность страны, а также за другие особые заслуги;

- близким родственникам лиц, ставших инвалидами или погибших в результате военных провокаций со стороны Армении против гражданского населения в период Отечественной войны (до дня вступления в силу настоящего решения) и т.д.