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Самир Шарифов: Проблемы исполнения расходов бюджета связаны с неосвоенными кредитами

Самир Шарифов: Проблемы исполнения расходов бюджета связаны с неосвоенными кредитами "Ряд проблем при исполнении расходов госбюджета в Азербайджане связан с недостаточным освоением иностранных кредитов. Их доля в Государственной инвестиционной программе составляет около 610 миллионов манатов".
Милли Меджлис
10 ноября 2021 г. 17:04
Самир Шарифов: Проблемы исполнения расходов бюджета связаны с неосвоенными кредитами
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"Ряд проблем при исполнении расходов госбюджета в Азербайджане связан с недостаточным освоением иностранных кредитов. Их доля в Государственной инвестиционной программе составляет около 610 миллионов манатов".

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"До сих пор была использована только часть внешних кредитов в размере 200 млн манатов. Остальная не была использована из-за каких-то проблем исполнителей. Когда задаешь вопрос, способны ли они освоить эти средства до конца года - ответ положительный. Но мы видим, что уровень исполнения низкий. Вопрос требует решения", - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Büdcə xərclərinin icrasında problemlər xarici kreditlərin mənimsənilməsilə bağlıdır"

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