Самир Шарифов: Проблемы исполнения расходов бюджета связаны с неосвоенными кредитами

"Ряд проблем при исполнении расходов госбюджета в Азербайджане связан с недостаточным освоением иностранных кредитов. Их доля в Государственной инвестиционной программе составляет около 610 миллионов манатов".

"Ряд проблем при исполнении расходов госбюджета в Азербайджане связан с недостаточным освоением иностранных кредитов. Их доля в Государственной инвестиционной программе составляет около 610 миллионов манатов".

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"До сих пор была использована только часть внешних кредитов в размере 200 млн манатов. Остальная не была использована из-за каких-то проблем исполнителей. Когда задаешь вопрос, способны ли они освоить эти средства до конца года - ответ положительный. Но мы видим, что уровень исполнения низкий. Вопрос требует решения", - подчеркнул министр.