Самир Шарифов объяснил причину сокращения средств, выплачиваемых партиям

Министр сказал, что каждой партии дается соответствующее пояснение

"Количество политических партий, представленных в Милли Меджлисе, увеличилось. Этим политическим партиям предоставляются средства по количеству депутатов. Поэтому средства выплачиваются в малом количестве. Партии Единства и 6 политическим партиям выплачивается на 3 008 манатов меньше, чем в прошлом году".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента заявил министр финансов Самир Шарифов.

Министр сказал, что каждой партии дается соответствующее пояснение: “Там отмечена конкретная информация".