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Самир Шарифов объяснил причину сокращения средств, выплачиваемых партиям

Самир Шарифов объяснил причину сокращения средств, выплачиваемых партиям Министр сказал, что каждой партии дается соответствующее пояснение
Милли Меджлис
27 мая 2021 г. 16:11
Самир Шарифов объяснил причину сокращения средств, выплачиваемых партиям
Самир Шарифов
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"Количество политических партий, представленных в Милли Меджлисе, увеличилось. Этим политическим партиям предоставляются средства по количеству депутатов. Поэтому средства выплачиваются в малом количестве. Партии Единства и 6 политическим партиям выплачивается на 3 008 манатов меньше, чем в прошлом году".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента заявил министр финансов Самир Шарифов.

Министр сказал, что каждой партии дается соответствующее пояснение: “Там отмечена конкретная информация".

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Версия на английском языке Samir Sharifov explains why payments to political parties were reduced
Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov siyasi partiyalara ödənilən vəsaitin azaldılmasının səbəbini açıqlayıb

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