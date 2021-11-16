Самир Шарифов: На повышение зарплат и пенсий выделено достаточно средств

"В расходных направлениях государственного бюджета одним из основных являются средства, выделенные на восстановление освобожденных территорий и обеспечение возвращения граждан на эти территории".
Как сообщает Report, об этом заявил сегодня министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Вместе с тем, по словам министра, в следующем году приоритетом в бюджете станут и социально ориентированные расходы: "Доля социально ориентированных расходов в бюджете возрастет до 46,4%. Предусмотрено повышение зарплат, пенсий, пособий и стипендий. Для этого выделено достаточно средств. На назначение адресной государственной социальной помощи в 2022 году будет выделено 258 млн манатов", - отметил министр.
Министр отметил, что на высшее образование по госзаказу планируется направить 544 млн манатов.