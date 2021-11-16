Самир Шарифов: На повышение зарплат и пенсий выделено достаточно средств

11:39 "Одним из основных расходных направлений государственного бюджета Азербайджана на следующий год является восстановление освобожденных территорий, обеспечение возвращения граждан на эти территории".

"В расходных направлениях государственного бюджета одним из основных являются средства, выделенные на восстановление освобожденных территорий и обеспечение возвращения граждан на эти территории".

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Вместе с тем, по словам министра, в следующем году приоритетом в бюджете станут и социально ориентированные расходы: "Доля социально ориентированных расходов в бюджете возрастет до 46,4%. Предусмотрено повышение зарплат, пенсий, пособий и стипендий. Для этого выделено достаточно средств. На назначение адресной государственной социальной помощи в 2022 году будет выделено 258 млн манатов", - отметил министр.

Министр отметил, что на высшее образование по госзаказу планируется направить 544 млн манатов.