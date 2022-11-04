Самир Шарифов: Мы занимаемся вопросом увеличения продовольственного обеспечения военных

Министерство финансов занимается вопросом увеличения продовольственного обеспечения военнослужащих. Вероятно, будут определенные предложения по этому поводу.

Министерство финансов занимается вопросом увеличения продовольственного обеспечения военнослужащих. Вероятно, будут определенные предложения по этому поводу.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам и природным ресурсам, энергетике и экологии.

"Господин президент поручил уделять особое внимание уделялось военной сфере. В этом направлении ведется соответствующая работа. В том числе предпринимаются шаги по улучшению социально-бытового обеспечения военнослужащих, ежегодно предоставляются квартиры военнослужащим, прослужившим в нашей армии 20 лет. Эта программа реализуется ежегодно. Мы также рассмотрим этот вопрос и внесем соответствующие предложения”, - подчеркнул министр.