Самир Шарифов: Бюджет на образование увеличивается каждый год

11:26 "Ежегодно проводится целенаправленная работа по увеличению бюджета на образование. И это наглядный пример того внимания, которое государство уделяет сфере образования".

"Ежегодно проводится целенаправленная работа по увеличению бюджета на образование. И это наглядный пример того внимания, которое государство уделяет сфере образования".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов 11 ноября на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса при обсуждении документов, входящих в пакет государственного бюджета на будущий год.

Министр также добавил, что для организации деятельности Аппарата омбудсмена в следующем году из госбюджета предусмотрено выделить 4 млн манатов.