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Самед Сеидов примет участие в заседании постоянного комитета ПАСЕ

Самед Сеидов примет участие в заседании постоянного комитета ПАСЕ 10:47
Милли Меджлис
23 ноября 2021 г. 11:11
Самед Сеидов примет участие в заседании постоянного комитета ПАСЕ

25-26 ноября в Риме (Италия) состоится заседание постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В заседании примет участие председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям и руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов.

В заседании постоянного комитета будут обсуждены ситуация с мигрантами на границе с Беларусью, международная защита мигрантов, обеспечение основных интересов детей, результаты парламентских выборов в Марокко, проведенных 8 сентября 2021 года, роль мужчин в борьбе с гендерным насилием и др. темы.

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Версия на английском языке Samad Seyidov to attend meeting of PACE Standing Committee
Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov AŞPA-nın Daimi Komitəsinin iclasında iştirak edəcək

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