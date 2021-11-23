Самед Сеидов примет участие в заседании постоянного комитета ПАСЕ

10:47

25-26 ноября в Риме (Италия) состоится заседание постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В заседании примет участие председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям и руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов.

В заседании постоянного комитета будут обсуждены ситуация с мигрантами на границе с Беларусью, международная защита мигрантов, обеспечение основных интересов детей, результаты парламентских выборов в Марокко, проведенных 8 сентября 2021 года, роль мужчин в борьбе с гендерным насилием и др. темы.