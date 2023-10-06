Самед Сеидов: Предвзятая резолюция Европарламента - показатель трусости и слабости

Предвзятая резолюция Европейского парламента - это трусливая, бессильная, исламофобская резолюция.

Предвзятая резолюция Европейского парламента - это трусливая, бессильная, исламофобская резолюция.

Как передает Report, об этом заявил председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии парламента.

Он отметил, что Европарламент лишен возможности вмешиваться в территориальную целостность и суверенитет Азербайджана: "Эта резолюция - показатель слабости и трусости. Никакая резолюция не может повлиять на Азербайджан. Она, как и предыдущие резолюции, будет выброшена на свалку истории".