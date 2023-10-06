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Самед Сеидов: Предвзятая резолюция Европарламента - показатель трусости и слабости

Самед Сеидов: Предвзятая резолюция Европарламента - показатель трусости и слабости Предвзятая резолюция Европейского парламента - это трусливая, бессильная, исламофобская резолюция.
Милли Меджлис
6 октября 2023 г. 11:57
Самед Сеидов: Предвзятая резолюция Европарламента - показатель трусости и слабости

Предвзятая резолюция Европейского парламента - это трусливая, бессильная, исламофобская резолюция.

Как передает Report, об этом заявил председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии парламента.

Он отметил, что Европарламент лишен возможности вмешиваться в территориальную целостность и суверенитет Азербайджана: "Эта резолюция - показатель слабости и трусости. Никакая резолюция не может повлиять на Азербайджан. Она, как и предыдущие резолюции, будет выброшена на свалку истории".

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Версия на английском языке Samad Seyidov: Biased resolution of European Parliament is indicator of cowardice and weakness
Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov: “Avropa Parlamentinin qərəzli qətnaməsi qorxaqlıq və gücsüzlük göstəricisidir”

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