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Самед Сеидов: Франция должна знать, что перед ней другой Азербайджан

Самед Сеидов: Франция должна знать, что перед ней другой Азербайджан Франция должна уяснить, что сегодня перед ней другой Азербайджан.
Милли Меджлис
20 декабря 2022 г. 11:58
Самед Сеидов: Франция должна знать, что перед ней другой Азербайджан

Франция должна уяснить, что сегодня перед ней другой Азербайджан.

Как передает Report, об этом на заседании парламента заявил глава комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

"Каждый раз мы становимся свидетелями проявления двойных стандартов, предвзятости, необоснованных обвинений Франции по отношению к Азербайджану. Но они должны знать, что Азербайджан не тот, что прежде», - сказал он.

Самед Сеидов подчеркнул, что Азербайджан сегодня является страной, освободившей от оккупации свои земли, восстановившей свою территориальную целостность.

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Версия на английском языке Samad Seyidov: France should know that they face different Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov: "Fransa bilməlidir ki, bu gün qarşılarında fərqli Azərbaycan var"

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