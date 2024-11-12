Самед Сеидов: Азербайджан всегда готов к конструктивному сотрудничеству с ПАСЕ

Азербайджан всегда готов к конструктивному сотрудничеству с Парламентской ассамблеей Совета Европы(ПАСЕ).

Азербайджан всегда готов к конструктивному сотрудничеству с Парламентской ассамблеей Совета Европы(ПАСЕ).

Как сообщает Report , об этом в кулуарах СОР29 заявил журналистам председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов.

По его словам, события в ПАСЕ произошли не по инициативе азербайджанской стороны.

"Они продемонстрировали к Азербайджану необъективный подход", - подчеркнул депутат, отметив, что Совет Европы состоит не только из ПАСЕ.

"Есть Комитет министров, Европейский суд по правам человека и другие структуры. Отрадно, что Генеральный секретарь ПАСЕ находится в Азербайджане. Чем скорее они поймут, что злоупотребляют общими ценностями внутри организации для оказания давления на страны и предпринимают необъективные шаги против них, тем скорее кризис в ПАСЕ сможет найти свое решение", - сказал он.

По словам депутата, Азербайджан готов сотрудничать со всеми международными организациями:

"Но только при условии обеспечения наших национальных интересов и на основе взаимного уважения. Это очень простые принципы. Однако, к сожалению, в современном мире их соблюдение стало сложным делом для некоторых организаций. Определенные лица, структуры и государства в ПАСЕ выбрали именно этот путь. Поэтому там наблюдается кризис. Если они решат эти вопросы, Азербайджан всегда был и будет готов к сотрудничеству и установлению связей", - заключил С.Сеидов.