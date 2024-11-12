О нас

Самед Сеидов: Азербайджан всегда готов к конструктивному сотрудничеству с ПАСЕ

Самед Сеидов: Азербайджан всегда готов к конструктивному сотрудничеству с ПАСЕ Азербайджан всегда готов к конструктивному сотрудничеству с Парламентской ассамблеей Совета Европы(ПАСЕ).
Милли Меджлис
12 ноября 2024 г. 09:01
Самед Сеидов: Азербайджан всегда готов к конструктивному сотрудничеству с ПАСЕ

Азербайджан всегда готов к конструктивному сотрудничеству с Парламентской ассамблеей Совета Европы(ПАСЕ).

Как сообщает Report, об этом в кулуарах СОР29 заявил журналистам председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов.

По его словам, события в ПАСЕ произошли не по инициативе азербайджанской стороны.

"Они продемонстрировали к Азербайджану необъективный подход", - подчеркнул депутат, отметив, что Совет Европы состоит не только из ПАСЕ.

"Есть Комитет министров, Европейский суд по правам человека и другие структуры. Отрадно, что Генеральный секретарь ПАСЕ находится в Азербайджане. Чем скорее они поймут, что злоупотребляют общими ценностями внутри организации для оказания давления на страны и предпринимают необъективные шаги против них, тем скорее кризис в ПАСЕ сможет найти свое решение", - сказал он.

По словам депутата, Азербайджан готов сотрудничать со всеми международными организациями:

"Но только при условии обеспечения наших национальных интересов и на основе взаимного уважения. Это очень простые принципы. Однако, к сожалению, в современном мире их соблюдение стало сложным делом для некоторых организаций. Определенные лица, структуры и государства в ПАСЕ выбрали именно этот путь. Поэтому там наблюдается кризис. Если они решат эти вопросы, Азербайджан всегда был и будет готов к сотрудничеству и установлению связей", - заключил С.Сеидов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan always ready for constructive cooperation with PACE, says MP Samad Seyidov
Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov: AŞPA ilə konstruktiv əməkdaşlığa həmişə hazırıq

Экслюзивные новости

Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi