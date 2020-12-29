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Сахиль Бабаев: На деоккупированных землях создадут реабилитационные центры

Сахиль Бабаев: На деоккупированных землях создадут реабилитационные центры Реабилитационные центры будут введены в эксплуатацию в ближайшее время
Милли Меджлис
29 декабря 2020 г. 12:15
Сахиль Бабаев: На деоккупированных землях создадут реабилитационные центры
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"В текущем году удалось сэкономить 250 миллионов манатов. Эти средства были направлены в сферу социальной защиты населения. Большая их часть была израсходована путем выдачи гражданам помощи в размере 190 манатов".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, в течение этого года были реконструированы и введены в эксплуатацию 6 реабилитационных учреждений: "Реабилитационные центры будут введены в эксплуатацию в ближайшее время. На освобожденных от оккупации землях также будут созданы реабилитационные учреждения".

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə reabilitasiya müəssisələri yaradılacaq

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