Сахиль Бабаев: На деоккупированных землях создадут реабилитационные центры

Реабилитационные центры будут введены в эксплуатацию в ближайшее время

"В текущем году удалось сэкономить 250 миллионов манатов. Эти средства были направлены в сферу социальной защиты населения. Большая их часть была израсходована путем выдачи гражданам помощи в размере 190 манатов".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, в течение этого года были реконструированы и введены в эксплуатацию 6 реабилитационных учреждений: "Реабилитационные центры будут введены в эксплуатацию в ближайшее время. На освобожденных от оккупации землях также будут созданы реабилитационные учреждения".