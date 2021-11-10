Сахиль Бабаев: Мы не собираемся экономить на выплатах

16:05

"Мы являемся структурой, которая на заседании Экономического совета поднимает больше всего вопросов, связанных с повышением социальных выплат".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев сообщил в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"У нас никогда не было намерения экономить на чьих-либо выплатах. Наша цель - предотвращение хищений, уголовных дел и мошенничества. Чтобы была прозрачность, и люди, имеющие право на социальные выплаты, получили возможность их получать", - подчеркнул он.