Сахибе Гафаровой присвоено звание почетного профессора Белорусского государственного университета

Спикеру Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибе Гафаровой присвоено звание почетного профессора Белорусского государственного университета (БГУ).

Спикеру Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибе Гафаровой присвоено звание почетного профессора Белорусского государственного университета (БГУ).

Как сообщает Report , сегодня в рамках официального визита председателя азербайджанского парламента в Беларусь по этому случаю в БГУ была организована церемония с участием научного и преподавательского коллектива, а также студентов университета.

На мероприятии ректор вуза Андрей Король изложил биографию спикера и огласил решение Ученого совета о присвоении Сахибе Гафаровой звания почетного профессора Белорусского государственного университета.

Затем ректор вручил Сахибе Гафаровой диплом и мантию почетного профессора.

С.Гафарова выразила удовлетворение посещением первого государственного университета Беларуси, столь престижного университета, являющегося флагманом высшего образования страны, и поблагодарила за присвоение звания почетного профессора БГУ.

Присутствующая на мероприятии председатель Совета Республики (верхняя палата парламента) Национальной Ассамблеи Беларуси Наталья Кочанова поздравила спикера Милли Меджлиса Сахибу Гафарову.