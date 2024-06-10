Спикеру Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибе Гафаровой присвоено звание почетного профессора Белорусского государственного университета (БГУ).
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На мероприятии ректор вуза Андрей Король изложил биографию спикера и огласил решение Ученого совета о присвоении Сахибе Гафаровой звания почетного профессора Белорусского государственного университета.
Затем ректор вручил Сахибе Гафаровой диплом и мантию почетного профессора.
С.Гафарова выразила удовлетворение посещением первого государственного университета Беларуси, столь престижного университета, являющегося флагманом высшего образования страны, и поблагодарила за присвоение звания почетного профессора БГУ.
Присутствующая на мероприятии председатель Совета Республики (верхняя палата парламента) Национальной Ассамблеи Беларуси Наталья Кочанова поздравила спикера Милли Меджлиса Сахибу Гафарову.