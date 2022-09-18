Сахиба Гафарова: Заявление Нэнси Пелоси вызывает сожаление

Чувство глубокого сожаления вызывает высказывание, сделанное спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе поездки в Армению.

Чувство глубокого сожаления вызывает высказывание, сделанное спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе поездки в Армению.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении председателя Милли Меджлиса Сагибы Гафаровой о высказывании спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сделанном во время поездки в Армению.

"Произошедшая в ночь с 12-го на 13-е сентября 2022-го года на не прошедшей делимитацию условной азербайджано-армянской границе была совершена именно Арменией. Азербайджанская армия приняла определённые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета своей страны. К настоящему времени восстановлен режим прекращения огня и предотвращена дальнейшая эскалация ситуации.

В то время как Азербайджан выполняет широкомасштабную работу по восстановлению и перестройке своих земель, освобождённых от оккупации, и прилагает усилия к обеспечению мира и стабильности в регионе, Армения последовательно наносит урон мирному процессу своей деструктивной позицией и вооружёнными провокациями. Ответственность за подобные шаги всецело ложится на военно-политическое руководство Армении.

Высказывание спикера Палаты представителей США отражает далёкий от объективности, предвзятый и однобокий подход к произошедшему. Известная в течение всей своей карьеры как проармянский политик, Нэнси Пелоси несомненно сделала упомянутое высказывание под воздействием армянской пропаганды. Об этом явно говорит и то, что в посетившую Армению делегацию входили трое проармянски настроенных членов Конгресса. С другой стороны, ясно, что сама эта поездка, предпринятая накануне промежуточных выборов в Конгресс США, служит личным интересам Пелоси как один из ее шагов, направленных на то, чтобы заручиться поддержкой армянского лобби.

Спикеру Палаты представителей США следовало бы понять, что её высказывание, усиливая реваншистские настроения в Армении, наносит серьёзный удар по процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также предпринимаемым усилиям по установлению мира и стабильности в регионе.

Ещё одной причиной для сожалений является то, что за те почти тридцать лет, что азербайджанские земли были оккупированы Арменией, мы ни разу не стали свидетелями заявлений подобных Нэнси Пелоси политиков в поддержку норм и принципов международного права, а также территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Они предпочли промолчать о политике этнических чисток со стороны Армении, о том, что почти 1 миллион наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами, об актах вандализма, творимых в оккупационный период и о разрушении наших городов и сёл.

В таком случае, данное высказывание, сделанное спикером Палаты представителей Конгресса США под влиянием армянской пропаганды, следует расценить лишь как очередное яркое проявление двойных стандартов", - отметила спикер.