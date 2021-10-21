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Сахиба Гафарова выступила на Европейской конференции председателей парламентов

Сахиба Гафарова выступила на Европейской конференции председателей парламентов Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой принимает участие в Европейской конференции председателей парламентов в столице Греции Афинах.
Милли Меджлис
21 октября 2021 г. 20:36
Сахиба Гафарова выступила на Европейской конференции председателей парламентов

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой принимает участие в Европейской конференции председателей парламентов в столице Греции Афинах.

Как сообщает Report, сегодня состоялась церемония открытия конференции.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на обсуждениях на тему "Лицом к лицу с кризисом, вызванным пандемией COVID-19 в здравоохранении: обмен опытом, последующие шаги".

В своем выступлении Сахиба Гафарова рассказала о мерах, предпринимаемых Азербайджаном с первых дней выявления в нашей стране инфекции COVID-19. Она отметила, что с целью управления деятельностью по борьбе с пандемией в Азербайджане из единого центра указом президента создан Оперативный штаб при Кабинете министров, на всей территории страны введен карантинный режим. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, в учебных заведениях были отменены занятия, приостановлена деятельность крупных торговых центров, спортивных объектов, развлекательных заведений, изменено время работы предприятий общественного питания, приняты другие необходимые меры.

Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан внес весомый вклад в международные усилия по борьбе с пандемией коронавируса. Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более 30 странам для борьбы с пандемией и отправил в четыре страны 150 тысяч доз вакцины.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova parlament sədrlərinin Avropa Konfransında çıxış edib

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