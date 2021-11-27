Сахиба Гафарова выступила на 143-й Ассамблее Межпарламентского союза

Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с визитом в столице Испании Мадриде для участия в 143-й Ассамблее Межпарламентского союза и учредительном заседании Парламентской сети Движения Неприсоединения.

Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с визитом в столице Испании Мадриде для участия в 143-й Ассамблее Межпарламентского союза и учредительном заседании Парламентской сети Движения Неприсоединения.

Как передает Report со ссылкой на Управление по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса, С.Гафарова выступила на Ассамблее.

Спикер сказала, что сложные вызовы нынешнего времени возлагают тяжелый груз на мировое сообщество, даже ряд государств с трудом справляются с проблемами, а порой не могут решить их.

С.Гафарова подчеркнула, что пандемия COVID-19 и ухудшающееся экономическое положение еще более осложняют ситуацию, это может привести к еще большей поляризации в обществе и породить недоверие к политическим системам.

В своем выступлении спикер рассказала и о ходе восстановительных работ на освобожденных от оккупации землях Азербайджана.