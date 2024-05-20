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Сахиба Гафарова выразила соболезнования иранскому коллеге в связи с гибелью Раиси

Сахиба Гафарова выразила соболезнования иранскому коллеге в связи с гибелью Раиси Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателю Меджлиса Исламского совета Ирана Мохаммеду Багеру Галибафу в связи с гибелью президента страны Ибрахима Раиси и сопровождавших его официальных лиц при крушении вертолета.
Милли Меджлис
20 мая 2024 г. 13:01
Сахиба Гафарова выразила соболезнования иранскому коллеге в связи с гибелью Раиси

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателю Меджлиса Исламского совета Ирана Мохаммеду Багеру Галибафу в связи с гибелью президента страны Ибрахима Раиси и сопровождавших его официальных лиц при крушении вертолета.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Гафарова выразила глубокие соболезнования от своего имени и от имени членов Милли Меджлиса Мохаммаду-Багеру Галибафу, семьям и родственникам погибших, а также дружественному и братскому иранскому народу.

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Версия на английском языке Speaker of Azerbaijani parliament expresses her condolences to Iranian counterpart
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova iranlı həmkarına başsağlığı verib

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