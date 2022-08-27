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Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателям Сената и Национальной ассамблеи Пакистана

Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателям Сената и Национальной ассамблеи Пакистана Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателям Сената и Национальной ассамблеи Пакистана.
Милли Меджлис
27 августа 2022 г. 22:13
Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателям Сената и Национальной ассамблеи Пакистана
Сахиба Гафарова

Спикер Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателям Сената и Национальной ассамблеи Пакистана.

Как сообщает Report, Сахиба Гафарова направила письма с соболезнованиями председателю Национальной Ассамблеи Пакистана Радже Первезу Ашрафу и председателю Сената Мухаммеду Садигу Санджрани в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате сильных наводнений в Пакистане.

Спикер выразила глубокие соболезнования коллегам, братскому народу Пакистана, семьям и близким погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагедии.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Pakistan Senatının və Milli Assambleyasının sədrlərinə başsağlığı verib

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