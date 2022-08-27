Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателям Сената и Национальной ассамблеи Пакистана

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателям Сената и Национальной ассамблеи Пакистана.

Спикер Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателям Сената и Национальной ассамблеи Пакистана.

Как сообщает Report, Сахиба Гафарова направила письма с соболезнованиями председателю Национальной Ассамблеи Пакистана Радже Первезу Ашрафу и председателю Сената Мухаммеду Садигу Санджрани в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате сильных наводнений в Пакистане.

Спикер выразила глубокие соболезнования коллегам, братскому народу Пакистана, семьям и близким погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагедии.