Сахиба Гафарова выразила признательность заместителю председателя Верховной Рады Украины

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила признательность заместителю председателя Верховной Рады Украины Елене Кондратюк за участие в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила признательность заместителю председателя Верховной Рады Украины Елене Кондратюк за участие в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече было отмечено, что Азербайджан всегда уделял большое внимание развитию отношений с дружественными странами, в том числе с Украиной, и в настоящее время отношения между нашими странами находятся на уровне стратегического партнерства.

Также было отмечено, что отношения между законодательными органами двух стран находятся на высоком уровне. Было подчеркнуто, что Азербайджан и Украина тесно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.