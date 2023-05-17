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Сахиба Гафарова выразила признательность заместителю председателя Верховной Рады Украины

Сахиба Гафарова выразила признательность заместителю председателя Верховной Рады Украины Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила признательность заместителю председателя Верховной Рады Украины Елене Кондратюк за участие в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
Милли Меджлис
17 мая 2023 г. 12:16
Сахиба Гафарова выразила признательность заместителю председателя Верховной Рады Украины

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила признательность заместителю председателя Верховной Рады Украины Елене Кондратюк за участие в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече было отмечено, что Азербайджан всегда уделял большое внимание развитию отношений с дружественными странами, в том числе с Украиной, и в настоящее время отношения между нашими странами находятся на уровне стратегического партнерства.

Также было отмечено, что отношения между законодательными органами двух стран находятся на высоком уровне. Было подчеркнуто, что Азербайджан и Украина тесно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Ukrayna Ali Radasının sədr müavininə təşəkkür edib

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