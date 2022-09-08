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Сахиба Гафарова встретилась в Ташкенте с президентом Межпарламентского союза

Сахиба Гафарова встретилась в Ташкенте с президентом Межпарламентского союза Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочей поездки в столицу Узбекистана город Ташкент 8 сентября встретилась с президентом Межпарламентского Союза (МПС) Дуарте Пачеко.
Милли Меджлис
8 сентября 2022 г. 22:43
Сахиба Гафарова встретилась в Ташкенте с президентом Межпарламентского союза

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в столицу Узбекистана город Ташкент 8 сентября встретилась с президентом Межпарламентского Союза (МПС) Дуарте Пачеко.

Об этом Report сообщили в отделе печати и связей с общественностью азербайджанского парламента.

Заявив, что наша страна придает большое значение сотрудничеству с этой организацией, спикер Сахиба Гафарова высоко оценила роль МПС в развитии межпарламентских связей и глобальной парламентской дипломатии.

Рассказав об активном представительстве и инициативности Азербайджана в международных организациях, членом которых является наша страна, Сахиба Гафарова довела до внимания противоположной стороны, что в 2021 году по инициативе президента Ильхама Алиева была создана Парламентская сеть Движения неприсоединения.

С.Гафарова напомнила, что 30 июня - 1 июля текущего года в столице Азербайджана Баку состоялась первая конференция Парламентской сети Движения неприсоединения с участием парламентских делегаций из 40 стран и 8 международных парламентских организаций. Также было отмечено, что принятая по итогам конференции Бакинская декларация, отражая общую позицию и взгляды, имеет большое значение с точки зрения институционального развития Парламентской сети Движения неприсоединения.

Президент Межпарламентского союза Дуарте Пачеко отметил важную роль Азербайджана в качестве одного из активных членов организации. Он предоставил информацию о деятельности Союза в предстоящий период, планируемых мероприятиях. Глава организации также отметил, что был в Азербайджане с визитом, и мультикультурные ценности азербайджанского народа произвели на него большое впечатление.

На встрече состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся сотрудничества Межпарламентского союза и Парламентской сети Движения неприсоединения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Daşkənddə Parlamentlərarası İttifaqın prezidenti ilə görüşüb

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