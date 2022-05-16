Сахиба Гафарова встретилась со спикером Великого национального собрания Турции

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся в гостях спикером Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся в гостях спикером Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом.

Как передает Report, приветствуя гостя, Сахиба Гафарова выразила удовлетворение высоким уровнем отношений между Азербайджаном и Турцией. Напомнив о недавнем участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева в церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин в рамках его рабочего визита в Турцию, спикер похвалил лидеров двух братских стран за то, что они вновь собрались вместе. Она отметила, что достигнутые обеими странами успехи служат дальнейшему повышению международного авторитета наших стран.

Спикер высоко оценила участие турецкой делегации в Третьей генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества, которая пройдет в Баку, и отметила важность вопросов, которые будут обсуждаться на конференции.