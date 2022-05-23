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Сахиба Гафарова встретилась со спикером парламента Эстонии

Сахиба Гафарова встретилась со спикером парламента Эстонии Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с председателем парламента Эстонии Юри Ратасом, находящейся в Азербайджане с официальным визитом.
Милли Меджлис
23 мая 2022 г. 17:46
Сахиба Гафарова встретилась со спикером парламента Эстонии

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с председателем парламента Эстонии Юри Ратасом, находящейся в Азербайджане с официальным визитом.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Отметив, что Азербайджан и Эстония являются дружественными и партнерскими странами, председатель Милли Меджлиса сказала, что в этом году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Эстонией.

Спикер Сахиба Гафарова подчеркнула, что взаимные визиты на высоком уровне являются фактором, оказывающим положительное влияние на двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Эстонией. Он сказала, что между нашими странами подписан ряд документов, охватывающих политическую, экономическую, торговую, гуманитарную и другие сферы сотрудничества, и имеются широкие возможности для их увеличения.

Председатель парламента Эстонии Юри Ратас выразил благодарность эстонской делегации за высокое гостеприимство. Он отметил, что Эстония признает и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Гость отметил, что они посетят Шушу.

Спикер эстонского парламента подчеркнул, что бизнесмены, входящие в состав делегации, также проведут ряд встреч в Азербайджане и будут стремиться к развитию различных сфер двусторонних связей.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Estoniya parlamentinin spikeri ilə görüşüb

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