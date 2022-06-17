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Сахиба Гафарова встретилась с замгенсека ООН

Сахиба Гафарова встретилась с замгенсека ООН 17 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане для участия в IX Глобальном Бакинском форуме заместителем генерального секретаря ООН и генеральным директором Женевского отделения ООН Татьяной Валовой.
Милли Меджлис
17 июня 2022 г. 20:10
Сахиба Гафарова встретилась с замгенсека ООН

17 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане для участия в IX Глобальном Бакинском форуме заместителем генерального секретаря ООН и генеральным директором Женевского отделения ООН Татьяной Валовой.

Как сообщает Report, Сахиба Гафарова отметила, что в период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан был инициатором созыва нескольких сессий этой организации, на которых были приняты важные резолюции в связи с пандемией. Кроме того, по инициативе президента Ильхама Алиева наша страна создала Парламентскую сеть Движения неприсоединения.

Татьяна Валовая отметила, что Азербайджан является важным партнером ООН в плане сотрудничества по ряду направлений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova BMT Baş katibinin müavini ilə görüşüb

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