Сахиба Гафарова встретилась с замгенсека ООН

17 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане для участия в IX Глобальном Бакинском форуме заместителем генерального секретаря ООН и генеральным директором Женевского отделения ООН Татьяной Валовой.

17 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане для участия в IX Глобальном Бакинском форуме заместителем генерального секретаря ООН и генеральным директором Женевского отделения ООН Татьяной Валовой.

Как сообщает Report, Сахиба Гафарова отметила, что в период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан был инициатором созыва нескольких сессий этой организации, на которых были приняты важные резолюции в связи с пандемией. Кроме того, по инициативе президента Ильхама Алиева наша страна создала Парламентскую сеть Движения неприсоединения.

Татьяна Валовая отметила, что Азербайджан является важным партнером ООН в плане сотрудничества по ряду направлений.