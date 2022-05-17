Сахиба Гафарова встретилась с заместителем председателя парламента Ирана

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с заместителем председателя Меджлиса Исламского Совета Ирана Али Никзадом, который находится с визитом в Азербайджане для участия в третьей Генеральной конференции Парламентской Ассамблеи Организации

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с заместителем председателя Меджлиса Исламского Совета Ирана Али Никзадом, который находится с визитом в Азербайджане для участия в третьей Генеральной конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС).

Как сообщает Report, С.Гафарова отметила, что наша страна заинтересована в развитии связей с Ираном в двустороннем и многостороннем формате.

Выразив удовлетворение визитом в дружественную и соседнюю страну, заместитель председателя Меджлиса Исламского Совета Ирана А.Никзад выразил благодарность за организацию и проведение на высоком уровне в Азербайджане третьей Генеральной конференции ПА ОЭС.

В ходе беседы А.Никзад выразил уверенность в скором восстановлении деоккупированных территорий Азербайджана и возвращении вынужденных переселенцев в родные края.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим интересующим стороны вопросам.