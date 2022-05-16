Сахиба Гафарова встретилась с заместителем председателя Мажилиса Парламента Казахстана

16 мая председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с заместителем председателя Мажилиса Парламента Казахстана Балаим Кесебаевой, которая находится с визитом в нашей стране для участия в третьей Генеральной конференции Парламентской Ассамблеи О

16 мая председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с заместителем председателя Мажилиса Парламента Казахстана Балаим Кесебаевой, которая находится с визитом в нашей стране для участия в третьей Генеральной конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

С Гафарова отметила, что исторически сложившиеся братские отношения после обретения нашими странами независимости получили дальнейшее развитие, и в этом году мы будем отмечать 30-летие установления дипломатических отношений.

Выразив благодарность за гостеприимство, заместитель председателя Мажилиса Парламента Казахстана Балаим Кесебаева отметила, что впервые посетила Азербайджан и удовлетворена этим визитом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече приняли участие посол Казахстана в нашей стране Сержан Абдыкаримов и другие официальные лица.